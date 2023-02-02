Томская область в 2022 году увеличила экспорт дикоросов почти на 41%

2 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Томские заготовители и переработчики в 2022 году экспортировали 6,8 тыс. тонн дикоросов и изготовленных на их основе продуктов в 27 стран мира, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента потребительского рынка региона Наталию Забавнову.

По ее словам, в 2021 году регион экспортировал 4,8 тыс. тонн дикоросов. Таким образом, за прошлый год показатель вырос на 40,7%.

В частности в 2022 году из Томской области экспортировались кедровые орехи, ягодные нектары, джемы, облепиховый сок и масло, ремесленные вина. Кроме того, по словам Забавновой, в 2024 году регион намерен отправить на экспорт почти 8 тыс. тонн продукции.

Всего в прошлом году в Томской области было заготовлено почти 12 тыс. тонн дикоросов, в том числе, 8,1 тыс. тонн орехов, 2,1 тыс. тонн ягод, 889,5 тонн хвойной лапки, 292 тонны грибов.

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе обладминистрации, в 2021 году регион заготовил порядка 9,4 тыс. тонн дикоросов. Таким образом, за год показатель вырос на 27,7%.

«С 2014 года по 2022 год, когда Томская область активно занимается развитием этой отрасли (дикоросов — прим. ред.), объем промышленной заготовки вырос почти в два раза. В переработку пришли новые технологии, новое поколение производств», — сказала Забавнова на совещании с представителями заготовителей и переработчиков дикоросов.

Максимальный объем заготовки, напомнила руководитель департамента, был зафиксирован в 2019 году — 34 тыс. тонн. Вместе с тем в последние годы на фоне пандемии коронавируса и санкционного давления объемы заготовки снизились, констатировала она.

По данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, в 2022 году Томская область экспортировала продукты переработки фруктов, овощей, орехов на $950,6 тыс. (снижение к уровню 2021 года на 9,7%), дикоросов на $7,5 млн (рост в 3 раза).

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