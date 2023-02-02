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Томичей приглашают послушать музыкальные истории любви

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В День всех влюбленных, 14 февраля, в томском музее «Профессорская квартира» пройдет музыкальный вечер. Томичи смогут услышать песни о любви, написанные в разные эпохи, и узнать об истории их создания.

«День всех влюбленных может показаться относительно новым праздником, но его корни уходят в древние времена. Вне сомнения, без любви ничего не имеет смысла. И нет ничего удивительного в том, что самая завораживающая и самая трогательная музыка в истории написана именно об этом чувстве», — отмечают организаторы мероприятия.

Гости музея услышат разные музыкальные истории любви — от средних веков и до наших дней — сыгранные на старинном пианино. В этот вечер в музее будут выступать Павел Шинкевич (фортепиано), Вячеслав Клименко (баритон) и Юлия Шинкевич (сопрано). Томичи узнают, как троллиха влюбилась в рыцаря, кому посвящал песни английский король-композитор Генрих VIII, как звучит духовная любовь у Иоганна Себастьяна Баха, кто вдохновил «Лунную сонату» и как признаются в любви итальянцы.

В программе: народная баллада «Герр Маннелиг», сочинения Генриха VIII, И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, К. Сен-Санса, Ч. Биксио, Н. Рота, Э.Л. Уэббера и других композиторов.

Мероприятие пройдет во вторник, 14 февраля, в 19.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Стоимость билетов — 1 000 рублей. Количество мест ограничено, в связи с чем необходима полная предоплата.

Приобрести билеты можно, позвонив по телефону +7 906 957-47-87, а также написав сообщение в группу музея «ВКонтакте».

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