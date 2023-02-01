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Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 14 человек. 14 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 159344 случаев заболевания коронавирусом. 157670 заболевших выздоровели. 966 скончались.

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