Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области
1 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 14 человек. 14 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 159344 случаев заболевания коронавирусом. 157670 заболевших выздоровели. 966 скончались.
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