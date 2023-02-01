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Томичам покажут лучшие короткометражки, снятые в регионах

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В воскресенье, 5 февраля, в Томске пройдёт бесплатный показ фильмов Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино».

Как уточняют организаторы, в рамках мероприятия пройдёт показ документального альманаха «Там, где наш дом» об активных горожанах Красноярска, игровые новеллы «Близкие люди» с участием известных актёров, а также эксклюзивный показ трех эпизодов первого томского сериала-альманаха «Соцсети». Вход бесплатный.

«Очень рад вновь привезти в Томск этот замечательный фестиваль, пару лет был перерыв. Вообще Томск присоединяется к этому масштабному кинособытию уже в седьмой раз. Одна из важнейших миссий этого мероприятия — поддержка молодых авторов из регионов», — рассказал организатор мероприятия в Томске, продюсер и режиссер Евгений Жуков.

Показ пройдет в Точке кипения — Томск по адресу пр. Ленина, 26. Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации (количество мест ограничено. или по факту на самом мероприятии. Количество мест в зале ограничено. Начало в 14:00. Ознакомиться с расписанием показов можно здесь.

Напомним, с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции в мире 21 декабря отмечается Международный День короткометражного кино.
Россия не исключение — в 2014 году в нашей стране акция впервые состоялась по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов РФ. С 2022 года проект получил статус международного кинофестиваля и начал проходить как «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). Показ лучших подборок короткометражных фильмов молодых авторов продложится по стране до 15 февраля.

Мероприятие в Томске проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также проекта CAST.

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