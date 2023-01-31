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Бизнес-омбудсмен Томской области Валерий Падерин подал в отставку

Томские новости, бизнес омбудсмен защита прав в Томской области Бизнес-омбудсмен Томской области Валерий Падерин подал в отставку

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области Валерий Падерин подал в отставку, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Два срока в должности регионального бизнес-омбудсмена — это очень серьезное испытание, особенно в условиях сначала пандемии, а затем санкционных войн», — отметил Валерий Падерин.

Он также добавил, что продолжит карьеру в научно-образовательном комплексе.

Валерий Падерин занимал должность бизнес-омбудсмена с 2014 года. Новый уполномоченный будет избран на конкурсной основе в марте. До этого времени Валерий Падерин будет исполнять обязанности бизнес-омбудсмена.

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