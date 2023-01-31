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В Томске открылась первая лаборатория кофейни Rocket Coffee

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В Томске открылась и в техническом режиме работает новая кофейня Rocket Coffee. Заведение, разместившееся на ул. Герцена, 57, представляет собой не просто новую точку сети, но и её специальную лабораторию.

«В ней реализован тренинг-центр с отдельной от бара эспрессо-зоной для наших внутренних обучений, повышений квалификации и аттестации. Это долгожданное место для всей нашей команды! — рассказали „Томскому Обзору“ представители Rocket Coffee. — Также она расширяет наши возможности взаимодействия с гостями: мы проводим регулярные встречи и мастер классы, а лаборатория позволяет нам проводить их в отдельной, полностью подготовленной локации».

В новом заведении много посадочных мест. Как и в других Rocket Coffee здесь можно попробовать различные виды кофе, сэндвичи и каши.

Официальное открытие кофейни состоится 12 февраля. В этот день гостей заведения будут ждать дегустация фильтр-кофе, образовательная лекция, интересные «спешл-напитки», а также ярмарка зерна.

«Многие гости приходят к нам именно за зерном для домашнего заваривания. Мы это очень ценим и привозим все больше уникальных для Томска обжарщиков! Планируем выкручивать это на максимум и продолжать в том же духе», — сообщили в Rocket Coffee.

Фото: предоставлено командой Rocket Coffee

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