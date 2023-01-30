Томское УФАС признало Спецавтохозяйство и его подрядчиков виновными в нарушениях при проведении торгов

30 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Управление ФАС по Томской области признало УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» («САХ», региональный оператор по работе с коммунальными отходами) и ряд его подрядчиков нарушившими законодательство при проведении торгов на общую сумму 676 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Так, ведомство обвиняет в нарушении антимонопольного законодательства УМП «Спецавтохозяйство», ООО «МЛТ Транспорт», ООО «МВМ» и две компании с одинаковым названием ООО «АБФ Логистик».

«Автохозяйство в 2020 году проводило три аукциона по выбору подрядчика для транспортирования твердых коммунальных отходов 4 и 5 классов опасности. Ведомство установило, что заказчик создал преимущества для нескольких компаний-участников. В результате контракты были заключены по стоимости, существенно превышающей стоимость транспортирования ТКО, установленную региональным регулятором. Сумма начальной (максимальной) цены трех аукционов составила 675,7 млн рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, «АБФ Логистик» и «МВМ» грозят оборотные штрафы за организацию картеля.

«Компании информировали друг друга о действиях на торгах. Организации поддерживали цены на двух аукционах с начальной (максимальной) ценой 438,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Материалы антимонопольных дел переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось, в январе прошлого года Томское УФАС выявило сговор между ООО «АБФ Логистик» и ООО «МВМ» на торгах по оказанию услуг по вывозу мусора в Томске в 2020 году. Были установлены многочисленные связи между компаниями, свидетельствующие о совместной подготовке и участии в торгах. При этом компании не подконтрольны одному лицу. Позднее в круг ответчиков по антимонопольному делу было включено «Спецавтохозяйство» — в ходе проверок ФАС уличила компанию в упрощенной коммуникации с участниками аукционов, которая выходила за рамки взаимодействия заказчика и участников торгов.

УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» зарегистрировано в 1993 году, принадлежит администрации Томска. С 1 июля 2019 года компания выполняет функции регионального оператора по обращению с твердыми отходами в Томске и Томском районе. Ранее предприятие занималось содержанием улично-дорожной сети, уборкой мусора и снега в региональном центре.

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