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Независимый книжный «Догма 80» приглашает томичей помочь с разбором книг

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Завтра, 28 января, команда томского независимого книжного магазина «Догма 80» начнет разбор книг, оставшихся после закрытия проекта, сообщают организаторы.

Все желающие приглашаются помочь ребятам с отклейкой ценников, сортировкой изданий и их упаковкой. Для участников встречи будут подготовлены небольшие подарки в знак благодарности — книги.

«С вашей помощью мы справимся гораздо быстрее! Поэтому приглашаем волонтеров», — пишут в своем телеграм-канале организаторы.

Сбор стартует в 16.00 и продлится около трех часов по адресу: пр Ленина, 85а, этаж 2, офис 4.

Напомним, в декабре 2022 года независимый книжный магазин «Догма 80», созданный силами троих студентов СибГМУ, объявил о своем закрытии после почти двух лет работы. Причинами такого решения один из учредителей проекта Александр Васильев называл экономическую, политическую и личную ситуации.

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