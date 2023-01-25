Победителем экологического конкурса от «Газпромнефть-Восток» стала ССК

25 января 2023 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В январе состоялось подведение итогов конкурса «Эколидер» от «Газпромнефть-Восток» среди подрядных организаций. Участниками стали шесть компаний, оказывающих услуги на нефтегазодобывающих промыслах.

Оценку компаний проводила специальная комиссия из специалистов блока производственной безопасности «Газпромнефть-Востока». Она проверяла показатели безаварийной работы, наличие актуальной природоохранной документации и методы утилизации отходов, соблюдение норм и правил охраны окружающей среды. Баллы выставлялись в соответствии с утвержденным чек-листом. Наибольшее количество баллов можно было получить за чистоту, порядок и соблюдение требований экологической безопасности на производственных и бытовых площадках подрядных организаций. Также баллы начислялись за активности в области охраны окружающей среды, например, проведение субботников и мероприятий, направленных на вторичное использование отходов.

По заключению комиссии победителем 2022 года стала Сибирская Сервисная Компания, осуществляющая буровые работы. Она набрала 325 баллов. Второе место было отдано компании «ТрансСервис» с результатом 315 баллов. Третью позицию заняло «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» с 305 баллами.

Стратегия «Газпромнефть-Востока» в системе экологического менеджмента определяется ответственностью за сохранение природы и предусматривает различные мероприятия по недопущению вреда людям, окружающей среде и собственности. Эти требования распространяются и на деятельность подрядных организаций.

— Повышение в подрядных организациях, работающих на автономных месторождениях «Газпромнефть-Востока», культуры экологической безопасности — это результат многолетней работы по четкому соблюдению законодательных требований в области охраны окружающей среды и реализации личных и командных инициатив, направленных на сохранение природы. Мы признательны всем нашим партнерам за включение экологии в мейнстрим текущей повестки и поздравляем победителей с успехом! , — отметил Алексей Ванчугов, заместитель генерального директора «Газпромнефть-Востока» по производственной безопасности.

По словам заместителя губернатора Томской области по экономике Андрея Антонова, региональные власти поддерживают экологические инициативы предприятий, которые работают на территории региона:

— Томский бизнес, крупный и малый, сегодня становится все более социально ответственным Благодарим «Газпромнефть-Восток» за внимание к экологической повестке и поздравляем победителей конкурса!

Начальник службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии Томского филиала АО «ССК» Евгений Петрушин отметил важность победы в конкурсе «Эколидер» для коллектива. Он добавил, что компания выполняет все требования природоохранного законодательства с высоким уровнем вовлеченности и ответственности:

— Именно такой подход может принести действительно системный результат. Большое значение имеет сотрудничество с заказчиком и соответствие их правилам и требованиям. Все это удваивает эффективность наших действий по защите окружающей среды.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».