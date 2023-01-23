Томский музей «Следственная тюрьма НКВД» залило горячей водой

Томский Обзор / Фото: 23 января 2023 // Фото: Владимир Дударев

Минувшей ночью в томском музее «Следственная тюрьма НКВД» произошла авария.

«Прорвало батарею и горячая вода из „Сбербанка“ полилась к нам в подвал. Сейчас последствия устраняли, иду домой только, убрали воду, поставили теплопушку, что будет дальше посмотрим, завтра будем проверять», — рассказал «Томскому Обзору» сооснователь музея, старший научный сотрудник Центра изучения исторической памяти при ТОКМ им. М. Б. Шатилова Василий Ханевич, добавив, что по поводу нанесенного зданию ущерба он ничего сообщить не может.

По его словам, в результате аварии экспонаты и ценные документы не повреждены. Завтра, 24 января, музей вновь будет открыт для посетителей.

«Следственная тюрьма НКВД» — первый музей в стране, посвященный истории массовых репрессий в СССР. Он был основан в 1989 году. Музей расположен в подвальном помещении здания, в котором в 1923–1944 годах находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ-НКВД. До 2021 года Музей занимал часть помещений бывшей тюрьмы, но не имел достаточных площадей и необходимых условий для размещения обширной постоянной экспозиции.

Напомним, 29 января 2022 года музей закрылся на ремонт. 8 ноября учреждение открылось после реконструкции, которой занимались Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа. Подробнее об обновленной экспозиции учреждения можно узнать в нашем материале.

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