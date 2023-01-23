18+
18+
РЕКЛАМА

Томичи смогут до двух ночи поплавать в бассейне Томского политеха

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, ТПУ, спорт томск куда сходить бассейн день студента новости интересное томский политех Томичи смогут до двух ночи поплавать в бассейне Томского политеха

В среду, 25 января, бассейн Томского политехнического университета будет открыт для всех желающих до двух ночи. Акция приурочена ко Дню студента.

Как сообщает пресс-служба вуза, тренажерный зал также можно будет посетить до двух ночи. Оба начнут работу с восьми утра.

Последний допуск в чашу бассейна состоится в половину первого ночи, в тренажерный зал — в час ночи.

— Для тех, кто впервые придет в комплекс, хотим обратить внимание, что с собой необходимо иметь купальник или плавки, плавательную шапочку, тапочки, мочалку, твердое мыло, полотенце и пакет для уличной обуви. Медицинскую справку для допуска выдают сотрудники бассейна на месте, — рассказали организаторы.

Томичи смогут попасть в бассейн и тренажерный зал по прейскуранту. Студентам ТПУ после 21.30 для бесплатного входа потребуется пропуск с фотографией.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске на Авангарде заработала ледовая горка

26 декабря 2022
Томские новости

Томичей просят помочь в реконструкции фундамента театра «2+КУ»

10 января 2023
Томские новости

Пожилой водитель «Нивы» погиб при столкновении со встречным автобусом в Томске

9 января 2023
Томские новости

Площадь природоохранных территорий заповедника «Васюганский» увеличилась почти на 120 тыс. га

23 января 2023
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

31 декабря 2022
Томские новости

Как Гофман, Маршак и Гоголь поддерживают веру в чудеса: «ЛитРес» и «Ростелеком» провели предновогодний опрос читателей

26 декабря 2022
Томские новости

В пяти районах Томской области увеличилась грузоподъемность ледовых переправ

16 января 2023
Томские новости

Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

18 января 2023
Томские новости

Менее 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

21 января 2023