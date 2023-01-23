Томичи смогут до двух ночи поплавать в бассейне Томского политеха

23 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В среду, 25 января, бассейн Томского политехнического университета будет открыт для всех желающих до двух ночи. Акция приурочена ко Дню студента.

Как сообщает пресс-служба вуза, тренажерный зал также можно будет посетить до двух ночи. Оба начнут работу с восьми утра.

Последний допуск в чашу бассейна состоится в половину первого ночи, в тренажерный зал — в час ночи.

— Для тех, кто впервые придет в комплекс, хотим обратить внимание, что с собой необходимо иметь купальник или плавки, плавательную шапочку, тапочки, мочалку, твердое мыло, полотенце и пакет для уличной обуви. Медицинскую справку для допуска выдают сотрудники бассейна на месте, — рассказали организаторы.

Томичи смогут попасть в бассейн и тренажерный зал по прейскуранту. Студентам ТПУ после 21.30 для бесплатного входа потребуется пропуск с фотографией.

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