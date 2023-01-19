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Назначен новый и.о. главы департамента по инновациям и предпринимательству в Томской области

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Губернатор Владимир Мазур назначил исполняющей обязанности начальника департамента по инновациям и предпринимательству Татьяну Бугаеву. Об этом сообщает администрация Томской области.

«Александр Федченко, возглавлявший департамент с ноября 2020 года, оставил должность в связи переходом на работу в органы исполнительной власти Югры. Согласно распоряжению губернатора, Татьяна Бугаева будет возглавлять департамент до решения кадрового вопроса» — говорится в сообщении.

До этого Татьяна Бугаева работала в департаменте заместителем руководителя. Ее стаж на госслужбе — 19 лет. В исполнительных органах государственной власти — с 2016 года, в облдепартаменте по развитию инновационной и предпринимательской деятельности — с 2021 года.

Родилась в Кемеровской области. В 2006 году окончила Томский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2013 году — Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники по специальности «Государственное и муниципальное управление».

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