Ученые назвали засуху и насекомых главными причинами лесных пожаров в Сибири

18 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Засуху и вспышки активности насекомых-вредителей, расширяющих свой ареал из-за изменения климата, назвали главными причинами лесных пожаров в Сибири. К таким выводам, изложенным в статье «Wildfires in the Siberia taiga», пришли ученые из Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН и канадского Университета Альберты Майк Фланниган после изучения данных за последние 30 лет наблюдений.

Их исследования об усилении лесных пожаров в Сибири опубликованы в спецвыпуске научного журнала Ambio, редакторами которого выступили учёные Томского государственного университета Терри Каллаган, Сергей Кирпотин и Ольга Шадуйко.

— Статья наших партнёров — участников сети SecNet — посвящена проблеме, которая для стран, где леса занимают большую часть территории, имеет национальный масштаб, — считает одна из редакторов спецвыпуска, куратор SecNet ТГУ Ольга Шадуйко. — Российские леса составляют свыше 20 процентов мировой лесной площади, более половины находится в Сибири. Здесь же, в Сибирском федеральном округе, произошло более 70 процентов лесных пожаров в России. Причем, они сильно продвинулись на север, а в Восточной Сибири даже вплотную подошли к побережью Северного Ледовитого океана.

Карта возникновения пожаров в Сибири с 2012 по 2019 год (иллюстрация из журнала), где видно, что наибольшая скорость горения наблюдалась в Забайкалье. Фото: сайт ТГУ

Авторы статьи утверждают, что в последние десятилетия гибель темнохвойных лесов увеличилась из-за периодических острых засух и нападений из-за этого насекомых-вредителей, которые в свою очередь приводят к увеличению количества сухих деревьев. Именно они сильнее всего подвержены возгоранию.

Например, вспышка сибирского мотылька повредила более миллиона хвойных деревьев в западной Сибири, а быстрое распространение короедов в 2003–2018 годах в сочетании с острыми засухами привело к потере почти пяти процентов пихтовых насаждений в южной Сибири.

Также анализ причин возгорания показывает, что более 80 процентов пожаров на юге Сибири происходит из-за людей. Аналогичная ситуации в других странах, в том числе в Канаде. Там в каждом втором лесном пожаре виноват человек.

Вместе с тем учёные отмечают, что лесные пожары сами по себе являются важным экологическим процессом. Они позволяют соблюдать биобаланс в сибирских лесах, а также необходимы для поддержания доминирования таких хвойных пород, как лиственница и сосна.

Журнал Ambio издаётся Шведской королевской Академией наук и входит в Springer Nature Group. В нем публикуются результаты исследований по геохимии, геофизике, географии человека, науке о Земле и метеорологии. К 50-летию журнала силами Сети SecNet был подготовлен спецвыпуск об изменении окружающей среды Сибири, где представлены работы около 90 авторов из разных стран мира.

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