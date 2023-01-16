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Главный корпус ТУСУРа эвакуировали из-за сообщения о минировании

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В понедельник, 16 января, сотрудники и студенты Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) были эвакуированы из главного корпуса на Ленина. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Информированный источник уточнил ведомству, что эвакуация прошла из-за сообщения о минировании. Позднее в пресс-службе администрации Томской области со ссылкой на вице-губернатора Игоря Толстоносова подтвердили, что оперативные службы проверяют информацию о возможном факте минирования вуза.

«Сегодня в 11:30 (07:30 мск) на электронную почту Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники поступила информация об угрозе минирования одного из корпусов. В связи с полученной информацией об угрозе минирования на объекте работают оперативные службы», — сказал Толстоносов.

Он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы.

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