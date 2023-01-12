Томичей приглашают на благотворительную выставку котят в Российско-немецком доме

12 января 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 14 января, в Российско-немецком доме пройдет благотворительная ярмарка-раздача животных. На мероприятии томичи смогут выбрать себе котят в возрасте от 2 до 5 месяцев, взрослых и породистых стерилизованных кошек, сообщают организаторы.

Гостей ярмарки, организованной приютом «Мягкие лапки», ждут выступление с шашкой с ножами и кнутом арапником от Евгения Диденко, мастер-класс «Кошка из фетра» от Татьяны Перковской (начало в 14.00) и лекция культуролога Юлии Попиловой: «Кошки, как символический образ в мировом изобразительном искусстве» (начало в 15.00). Также перед собравшимися выступит руководитель благотворительного фонда «Ирма» Ирина Волкова с докладом на тему, почему так важно стерилизовать животных.

Организаторы уточняют, что в рамках выставки будет работать гаражная распродажа, где можно будет купить вещи, картины и книги. Средства от продажи пойдут на корм и лекарства подопечным приюта. Все желающие также могут принести питание и подарки питомцам.

«Так как пушистиков становится все больше и больше в связи тем, что люди оставляют их после новогодних праздников — живые подарки на верную смерть, будем очень рады лоткам, желательно новым. Подобранный питомец должен пройти двухнедельный карантин, в связи с этим, очень нуждаемся в клетках № 2,3,4,5 для животных, переноски тоже нужны возить подопечных ветклинику», — говорится в сообщении.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева получат сертификаты на льготную стерилизацию.

«Томичи, приютившие животное, должны будут сделать фотоотчет из дома и сообщить о состоянии пушистика. Если он не приживется, то мы заберем его обратно», — отметила Лариса Прохорова.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 18.00 по адресу: ул. Красноармейская, 71.

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