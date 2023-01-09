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В Томске пройдет встреча с участниками проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»

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Завтра, 10 января, в Центре иммерсивного искусства «Особняк» пройдет встреча-презентация «Новосибирск: авангард как повод?» проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!». В её рамках будет представлена сувенирная серия «Линия Авангарда».

Как сообщают организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте», команда проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» приехала в Томск по приглашению «Спорт-Отеля». Участники встречи обсудят, почему новосибирский авангард до сих пор остается не столь известным, может ли конструктивизм стать триггером к поездке в Новосибирск для томичей (не только любителей архитектуры). Кроме того, гости оценят, возможным ли коллаборации между сообществами, продвигающими новосибирский конструктивизм и томское деревянное зодчество.

Также на встрече будет представлена сувенирная серия «Линия Авангарда», некоторые экземпляры из которой можно будет приобрести в сувенирной лавке «Особняка» или даже выиграть за знания о томском или новосибирском конструктивизме.

Встреча пройдет в 18.00 по адресу ул. Белинского, 19.

Напомним, проект «Линии авангарда» — бумажный путеводитель по новосибирскому конструктивизму — посвящен новосибирской архитектуре и включают авторские фотографии непарадных сторон известных памятников конструктивизма и включает около 40 объектов. Узнать о нем подробнее можно в нашем материале.

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