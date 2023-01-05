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В канун Рождества в Томске пройдет поэтический вечер

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Завтра, 6 января, в томской рюмочной «Спиритс» пройдет поэтическая встреча «Вечер перед Рождеством». Зимние тексты поэтов и писателей ХХ века прочтут заслуженный артист РФ Евгений Казаков и актриса Екатерина Мельдер, сообщила «Томскому Обзору» организатор мероприятия Мария Симонова.

«Как воспринимают Рождество дети, влюбленные, сказочные герои и поэты? Каких подарков его ждут, как его отмечают, на какие стихи вдохновляет этот праздник? Послушаем накануне Рождества», — рассказала Мария.

Вечер стартует в 19.00 по адресу: ул. Розы Люксембург, 5/1. Стоимость посещения: 500 — 600 рублей, все зрители также получат промокод на скидку от партнера вечера — центра красоты «Подружка невесты». Подробности можно узнать, написав в WhatsApp по номеру +7-905-991-0583 или в личные сообщения группы.

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