В ночь на четверг и пятницу в Томске перекроют движение по Коммунальному мосту

28 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В ночь на четверг, 29 декабря, и пятницу, 30 декабря, в Томске временно перекроют движение по Коммунальному мосту в связи с проведением работ по устранению дорожных дефектов, сообщает пресс-служба мэрии.

«В связи с тем, что на подъездах к Коммунальному мосту в Томске из-за большого машинопотока, перепадов температуры и несоблюдения большегрузами тоннажа в очередной раз возникли дорожные дефекты, две ночи — со среды на четверг и с четверга на пятницу — подрядчик, ремонтирующий объект, выполнит работу по устранению образовавшихся зазоров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что перед началом работ МБУ «Томск САХ» расчистит снег на проезжей части. Сами работы будут выполняться с 2.00 до 4.30, на этот период движение автомобилей на мосту будет перекрыто.

«Работы выполняются, чтобы минимизировать дискомфорт жителей в новогодние праздники. Мы учитываем важность этого объекта, поэтому по возможности всё делается в ночное время и в минимально ограниченный промежуток времени, — прокомментировал начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов. — К сожалению, пока не наступят плюсовые температуры, мы будем локально устранять возникающие дефекты. Для этого были заказаны холодные смеси с улучшенными качествами. Мы надеемся, что применение этих составов хорошо себя покажет на практике и прослужит как можно дольше».

Напомним, ремонт Коммунального моста в Томске проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок выполнения работ по условиям контракта — 15 декабря 2023 года. В настоящее время строители демонтировали барьерные ограждения и приступили к демонтажу мостового полотна на второй половине моста. Техническая готовность объекта оценивается в 45%.

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