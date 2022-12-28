18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на новогоднюю вечеринку в голливудском стиле

Культура в Томске, Отдых, Томские новости, романтика кино куда сходить мероприятия вечеринки отдых как встретить новый год интересные новости Т Томичей приглашают на новогоднюю вечеринку в голливудском стиле

В воскресенье, 1 января, томичей приглашают встретить Новый год, погрузившись в голливудскую романтику, сообщают организаторы мероприятия.

Гостей вечеринки ждут музыкальные сцены, переносящие в атмосферу церемонии награждения премии «Оскара» и съемочных площадок, развлечения в стиле теле-шоу, гримерка для преображения, фотозоны, кинотеатр, красная дорожка и фотографы

В программе — 2 танцпола с электронной музыкой — на одной диско и хаус, на второй — быстрые зажигательные ритмы. Для посетителей сыграют 14 музыкальных резидентов ZEN и гость из Москвы — Magnifique.

Кроме того, организаторы подготовили выступления танцоров и перформеров, интерактивы и игры, зоны для отдыха, бары и фудкорт, а также нестандартные новогодние фотозоны от художников и праздничные фильмы.

Вечеринка пройдет в самом центре города, за аркой прямо напротив «Киномира» — по адресу ул. Нахановича, 10/1 с 1.00 до 8.00.

Билеты доступны в предпродаже и на месте. Заранее — от 900 рублей, на месте от 1500. Приобрести их можно здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают нарядить ёлку вместе с котиками

13 декабря 2022
Томские новости

Водитель грузовика, столкнувшегося с машиной «скорой» на трассе Томск — Мариинск, угнал грузовик и был пьян

16 декабря 2022
Томские новости

Лучшие практики надо тиражировать. Заместитель Министра труда оценил потенциал Томского кадрового центра

7 декабря 2022
Томские новости

Томские медики вернули мужчине эрекцию, пересадив нерв с ноги

26 декабря 2022
Томские новости

Два автомобиля загорелись в Томске за прошедшие сутки

29 ноября 2022
Томские новости

Томские ученые создают катализаторы для выделения водорода из парниковых газов

13 декабря 2022
Томские новости

Автор романа «Погром» Сергей Мальцев встретился с «Клубом любителей чтения хороших книг»

30 ноября 2022
Томские новости

В Томске может появиться остановка «мкр. Радонежский»

1 декабря 2022
Томские новости

В этом году томичи называли детей Сократами, Донатами и Юнонами

14 декабря 2022