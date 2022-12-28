Томичей приглашают на новогоднюю вечеринку в голливудском стиле

Томский Обзор / Фото: 28 декабря 2022 // Фото: vk.com/zen.party

В воскресенье, 1 января, томичей приглашают встретить Новый год, погрузившись в голливудскую романтику, сообщают организаторы мероприятия.

Гостей вечеринки ждут музыкальные сцены, переносящие в атмосферу церемонии награждения премии «Оскара» и съемочных площадок, развлечения в стиле теле-шоу, гримерка для преображения, фотозоны, кинотеатр, красная дорожка и фотографы

В программе — 2 танцпола с электронной музыкой — на одной диско и хаус, на второй — быстрые зажигательные ритмы. Для посетителей сыграют 14 музыкальных резидентов ZEN и гость из Москвы — Magnifique.

Кроме того, организаторы подготовили выступления танцоров и перформеров, интерактивы и игры, зоны для отдыха, бары и фудкорт, а также нестандартные новогодние фотозоны от художников и праздничные фильмы.

Вечеринка пройдет в самом центре города, за аркой прямо напротив «Киномира» — по адресу ул. Нахановича, 10/1 с 1.00 до 8.00.

Билеты доступны в предпродаже и на месте. Заранее — от 900 рублей, на месте от 1500. Приобрести их можно здесь.

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