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«Эксперт РА» понизило рейтинг Томской области и ее облигаций в связи с обновлением методики

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Томской области с уровня «ruBBB+» до «ruВВВ-», прогноз «стабильный», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные агентства.

Отмечается, что понижение рейтинга обусловлено применением обновленной методологии присвоения рейтингов кредитоспособности региональным и муниципальным органам власти РФ.

Давление на рейтинг области оказывают невысокие экономические и финансовые показатели, а также в ряде случаев их негативная динамика, сообщает агентство. Вместе с тем, Томская область характеризуется умеренно высокой долговой нагрузкой и низкой инвестиционной активностью.

По итогам 2022 года Томская область ожидает ВРП на уровне 764,6 млрд рублей (снижение на 1,3%), что связано с негативными последствиями введенных санкций.

«Эксперт РА» отмечает, что в январе–сентябре 2022 года в Томской области наблюдалось снижение инвестиционной активности, инвестиции в основной капитал составили 71 млрд рублей, что ниже уровня аналогичного периода 2021 года на 16,6% в сопоставимых ценах. Определяющее влияние на динамику объема инвестиций оказало снижение инвестиций в добычу полезных ископаемых (-18,3%), обрабатывающие производства (-0,4%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (-0,2%), строительство (-6,8%), сельское и лесное хозяйство (-34,6%), занимающих высокую долю в общем объеме инвестиций области.

Вместе с тем, по итогам 2022 года Томская область ожидает роста доли налоговых и неналоговых доходов (ННД) до 65,9 млрд рублей, что выше уровня 2021 года на 18,5%. Межбюджетные трансферты сократятся на 3,2% и составят 28,5 млрд рублей.

«По итогам 2022 года ожидается рост государственного долга до 49,2 млрд рублей, при этом долговая нагрузка снизится до 74,7%, что также связано с ожидаемым увеличением поступлений ННД. Несмотря на снижение долговой нагрузки, она все равно будет оказывать давление на рейтинговую оценку», — говорится в пресс-релизе.

Увеличение долга связано с привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов и замещение рыночных заимствований муниципальных образований региона.

Агентство также понизило кредитный рейтинг трех выпусков облигаций Томской области серий 34055, 34062, 35067 с уровня «ruВВВ+» до уровня «ruBBB-».

Бюджет Томской области на 2022 год с учетом последних поправок утвержден с доходами 97,52 млрд рублей, расходами 98,82 млрд рублей, дефицитом 1,3 млрд рублей, или 1,32% расходов.

Госдолг Томской области на 1 декабря составил 54,865 млрд рублей, в том числе 39,932 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 14,933 млрд рублей — на ценные бумаги.

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