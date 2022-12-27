После обнаружения двух тел при пожаре на пер. Базарном, 4 в Томске возбуждено уголовное дело

Томский Обзор / Фото: 27 декабря 2022 // Фото: vk.com/sledcom70

Томские следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двух человек при тушении пожара в жилом доме на пер. Базарном, 4 в Томске. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, пожар в 4-квартирном деревянном доме произошел утром, 26 декабря. Сообщение о возгорании поступило в 8.42. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 кв. метров.

При тушении пожара обнаружены тела мужчины и женщины. Предположительно, погибшими являются 62-летняя собственница жилья и её 68-летний сожитель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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