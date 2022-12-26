В Томске на Авангарде заработала ледовая горка

В Томске начала работу ледовая горка, установленная в зимнем городке возле ДНТ «Авангард».

Как сообщает пресс-служба мэрии, к концу недели пройдут приемку ледовые горки в парке отдыха «Белое озеро». Также в ближайшие дни будет открыта и горка в главном ледовом городке на площади Новособорной.

Еще ряд ледовых горок — в сквере ССО, у ТЦ «Мегаполис» и в зимнем городке у лицея №7 сейчас проходят оформление документации на эксплуатацию в Гостехнадзоре. Разрешение на открытие будет получено в ближайшие дни.

Ранее Гостехнадзор ввел новые требования, обязательные при сооружении и монтаже зимних горок из дерева или льда. Согласно Правилам зимние горки относятся к немеханизированному виду аттракционов и подлежат обязательной государственной регистрации.

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