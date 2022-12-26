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Рейсов поезда Томск — Новосибирск станет больше в праздничные дни

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В праздники РЖД запустит дополнительные поезда сообщением Томск-2 — Новосибирск в связи с традиционным в это время ростом спроса на поездки.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗЖС, в предновогодние и праздничные дни скорому поезду № 869 сообщением Томск-2 — Новосибирск назначено дополнительное курсирование в период со 2 по 4 января 2023 года. В обратном направлении поезд № 870 будет курсировать 2, 3 и 5 января. 1 января поезд не будет ходить в оба направления. курсирование поезда в оба направления отменено.

Таким образом, в период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года пассажиры смогут совершать поездки из Томска в Новосибирск ежедневно, кроме 1 и 5 января, из Новосибирска в Томск — ежедневно, кроме 1 и 4 января.

Приобрести билеты на скорый поезд можно за 10 суток до отправления в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД» и в железнодорожных кассах. Там же можно ознакомиться с расписанием движения пригородных поездов и скорого поезда № 869/870 Томск-2 — Новосибирск.

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