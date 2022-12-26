18+
18+
РЕКЛАМА

Музей истории Томска украсили «теплые» открытки

Город, Томские новости, открытки украшения музей истории Томска Музей истории Томска украсили «теплые» открытки

На Воскресенской горе у Музея истории Томска появились новогодние украшения. Это своеобразные большие «открытки», созданные по мотивам работ художницы-иллюстратора Юлии Селиной.

«В этом году украшение территории проходит под слоганом „теплая зима с Музеем истории Томска“ и мы нашли открытки одной замечательной художницы-иллюстратора и решили их использовать, потому как уж очень они нам подходили по тематике», — рассказала «Томскому Обзору» заместитель директора по организационно-творческим вопросам Мария Пономарчук.

На стендах изображены лось, белка, сова, медведь и лиса. Нарисованные животные согреваются горячими напитками и свитерами с узорами.

Кроме того, была наряжена необычная деревянная елка. Её утеплили шапкой и шарфом, пряжу для которых музей попросил у томичей еще прошлой весной.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Крупную партию нелегального алкоголя нашли в грузовом отсеке речного теплохода в Томске

21 декабря 2022
Томские новости

В центре Томска открылось гастробистро Nova

20 декабря 2022
Томские новости

Томичи могут поддержать издание путеводителя и календаря о новосибирском конструктивизме

12 декабря 2022
Томские новости

В Томской области участковый вынес пожилую женщину из горящего дома

26 декабря 2022
Томские новости

В Томске загорелся мусор на уличной площадке

1 декабря 2022
Томские новости

Главную новогоднюю ёлку Томска зажгут в субботу

15 декабря 2022
Томские новости

Через две недели в Томске включат праздничную иллюминацию

26 ноября 2022
Томские новости

Экс-мэру Томска Кляйну до конца мая продлили домашний арест по второму делу о злоупотреблении полномочиями

15 декабря 2022
Томские новости

Самый большой каток в Томске откроется на Белом озере

6 декабря 2022