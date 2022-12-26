Музей истории Томска украсили «теплые» открытки
На Воскресенской горе у Музея истории Томска появились новогодние украшения. Это своеобразные большие «открытки», созданные по мотивам работ художницы-иллюстратора Юлии Селиной.
«В этом году украшение территории проходит под слоганом „теплая зима с Музеем истории Томска“ и мы нашли открытки одной замечательной художницы-иллюстратора и решили их использовать, потому как уж очень они нам подходили по тематике», — рассказала «Томскому Обзору» заместитель директора по организационно-творческим вопросам Мария Пономарчук.
На стендах изображены лось, белка, сова, медведь и лиса. Нарисованные животные согреваются горячими напитками и свитерами с узорами.
Кроме того, была наряжена необычная деревянная елка. Её утеплили шапкой и шарфом, пряжу для которых музей попросил у томичей еще прошлой весной.
Фото: Серафима Кузина
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