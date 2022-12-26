В Томской области участковый вынес пожилую женщину из горящего дома

26 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Участковый уполномоченный полиции Алексей Володин спас 63-летнюю женщину из горящего дома в селе Зырянское, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волка.

Находясь на своем участке капитан заметил густой дым, которым поднимался над одним из жилых домов по ул. Свердлова. На месте происшествия один из соседей, который уже вызвал МЧС, сообщил, что хозяйка горящего дома не покинула помещение.

После этого участковые открыл входную дверь, прополз по заполненному дымом помещению, нашел потерпевшую и вынес ее на свежий воздух.

В итоге женщину госпитализировали. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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