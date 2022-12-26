18+
18+
РЕКЛАМА

В Томской области участковый вынес пожилую женщину из горящего дома

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий жесть Томска инциденты интересные новости Томска В Томской области участковый вынес пожилую женщину из горящего дома

Участковый уполномоченный полиции Алексей Володин спас 63-летнюю женщину из горящего дома в селе Зырянское, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волка.

Находясь на своем участке капитан заметил густой дым, которым поднимался над одним из жилых домов по ул. Свердлова. На месте происшествия один из соседей, который уже вызвал МЧС, сообщил, что хозяйка горящего дома не покинула помещение.

После этого участковые открыл входную дверь, прополз по заполненному дымом помещению, нашел потерпевшую и вынес ее на свежий воздух.

В итоге женщину госпитализировали. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске откроется литературная студия «Про текст»

2 декабря 2022
Томские новости

Представители Дома культуры «ГЭС-2» расскажут томичам об издательской деятельности и медиации

9 декабря 2022
Томские новости

Водитель КамАЗа, столкнувшегося со «скорой» на трассе Томск — Мариинск, получил ссадины и ушибы

14 декабря 2022
Томские новости

Ледовые фигуры мастеров «Хрустального Томска» вновь украсят город

6 декабря 2022
Томские новости

Волонтеры «Газпромнефть-Востока» помогли обустроить детскую комнату в областной клинической больнице

29 ноября 2022
Томские новости

В Томской области 16 декабря объявлено днем траура

15 декабря 2022
Томские новости

Томичи смогут посмотреть мишек со всей России

13 декабря 2022
Томские новости

Томичей приглашают на обсуждение проекта Аникинской развязки

2 декабря 2022
Томские новости

Стартовал XII конкурс «Вместе в цифровое будущее»

7 декабря 2022