Сибирская Сервисная Компания поздравляет томичей с Новым годом

29 декабря 2022 / Томский Обзор

Директор Томского филиала Сибирской Сервисной Компании поздравил томичей с Новым годом.

Андрей Кошелев, директор Томского филиала АО «Сибирская Сервисная Компания» Фото: Серафима Кузина

Уважаемые жители Томска и Томской области, дорогие коллеги, партнёры и друзья, поздравляю вас с Новым 2023 годом!

Уходит в прошлое 2022 год. Начало нового этапа – это всегда возможность проанализировать достигнутые результаты и оценить открывающиеся перспективы.

Для Томского филиала Сибирской Сервисной Компании это был год напряженной работы. Оказывая нефтесервисные услуги крупнейшим недропользователям России, мы знаем, какие серьезные задачи сегодня стоят перед нефтяниками и газовиками, и стремимся внести свой вклад в их выполнение. Качественно, безопасно и своевременно.

Залог успешной деятельности компании – продуманная кадровая политика, направленная на развитие профессиональных компетенций персонала, использование современных технологий и забота о наращивании материально-технической базы. Закономерно АО «ССК» третий год подряд получает максимальные оценки рейтинга нефтегазовых компаний и является лидером в группе «Эксплуатационное и разведочное бурение».

Уверен, что в Новом 2023 году всех нас ждут новые интересные проекты, перспективные начинания. Пусть он преумножит все хорошее. Пусть будет плодотворным и насыщенным. Искренне желаю удачи, здоровья, счастья и благополучия!

Андрей Кошелев, директор Томского филиала АО «Сибирская Сервисная Компания»

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

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АО «ССК» — независимая российская буровая компания. Предоставляет широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса во всех нефтегазоносных регионах страны. ССК прочно занимает свою нишу на отечественном рынке нефтесервиса (на ее долю приходится около семи процентов общего ежегодного объема бурения в Российской Федерации). Сегодня в ССК работают более четырех тысяч шестисот сотрудников.

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