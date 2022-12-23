Томичам расскажут «Страшные сибирские сказки»

Томский Обзор / Фото: 23 декабря 2022 // Фото: https://vk.com/museum.tomsk

Во вторник, 27 декабря, в томском частном музее «Профессорская квартира» пройдет концерт Натальи Нелюбовой «Страшные сибирские сказки». По словам организаторов, билеты на первый концерт 21-го декабря так быстро разлетелись, что решили организовать второй.

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«...Приходит „холодно-и-темно“ к вам на порог, и сразу хочется сказок. Приходит „неизвестно-что-будет-завтра“, и проконсультироваться сразу охота. А с кем консультироваться? Со сказкой. С кем ещё? Приходит „не-знаю-кто-я-теперь-да-и-раньше-не-особо-знал“ прямо в голову, и бежишь сказку искать, чтобы объяснила или намекнула хотя бы», — рассказывает Наталья Нелюбова о предстоящем концерте.

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Певица будет читать сказки коренных народов Сибири «древние и написанные только что из коллективного бессознательного честными людьми Сибири». Гостей также ждут самые разнообразные тематические песни и игра на варгане. Аккомпанировать Наталье на контрабасе будет музыкант Макс Садченко.

«Концерт пройдет при свечах рядом с красивенной пушистой елью, которая наряжена сотней старинных игрушек! Мы специально отключим верхнее освещение, чтобы мероприятие получилось еще более атмосферным», — добавляет директор музея Екатерина Кирсанова.

Наталья Нелюбова — известный томский музыкант, певица, композитор, исследователь сибирского фольклора, музыкальный руководитель проекта «Сомана КуКуН».

Концерт пройдет в 19.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Количество мест ограничено, поэтому запись ведется только по предоплате, стоимость — 1000 рублей. Все подробности можно узнать по телефону: +7 906 957-47-87 или написав в сообщения группы музея ВКонтакте.

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