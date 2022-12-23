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В Томской области расширили перечень работ, попадающих под льготу на газификацию жилья

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Депутаты Законодательной Думы Томской области области приняли закон, расширяющий список работ по газификации жилья, за которые льготники смогут получить компенсации. Также расширен список льготных категорий, имеющих право на получение социальной поддержки при проведении таких работ.

«Сегодня мы приняли закон по серьезному расширению категорий тех, кто имеет право на получение компенсации за подключение индивидуального жилья к газу», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская. — Порядка 20 тысяч заявок подано — достаточно активно этот процесс пошел со второй половины 2022 года, и сейчас мы расширяем категории тех, кто может независимо от уровня дохода получить эту выплату. Плюс мы расширяем перечень работ, которые могут быть профинансированы за счет этой субсидии».

В свою очередь председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов подчеркнул, что в текущем году в Томской области был полностью исполнен соответствующий закон.

«Это яркий пример плодотворной работы исполнительной и законодательной властей. Закону 10 лет, и мы впервые после череды изменений видим его полное исполнение. 30 млн рублей, которые были выделены в этом году в полном объеме использованы на поддержку граждан. Если ранее из 25-30 млн исполнялось 5-7 млн, то сегодня все люди, которые заявились, получили материальную поддержку», — уточнил Сергей Автомонов.

Законопроект предполагает расширение списка работ, за которые можно получить компенсацию. Если раньше эта выплата была нацелена только на газоиспользующее оборудование, то теперь субсидия рассчитана на все, что касается монтажа и установки системы отопления внутри дома.

«Мы исключили череду ограничений, которые препятствуют получению выплат гражданами. Это очень востребованный закон, уже более 2 тысяч человек в Томской области воспользовались услугой. Думаю, таких людей будет еще больше», — говорит Сергей Автомонов.

В категориях льготников, которые могут рассчитывать на субсидии при газификации жилья, теперь есть и ветераны боевых действий, не только участвующие в СВО, многодетные и дети-инвалиды.

Предполагается, что в следующем году на реализацию обновленного закона будет направлено 89 миллионов рублей.

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