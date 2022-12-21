Пожилая женщина пострадала при пожаре в Томске

21 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич, из архива издания

Сегодня, 21 декабря, в Томске загорелся 2-этажный брусовой жилой дом по ул. Олега Кошевого, 40.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11.27. К приезду пожарный из квартиры на первом этаже шёл густой черный дым.

Огнеборцы спасли с первого этажа спасли 83-летнюю женщину. Она получила ожоги лица, верхних конечностей, а также отравление продуктами горения. Её доставили в Областную клиническую больницу.

Со второго этажа пожарные спасли 85-летнюю женщину, а также 5-летнего мальчика. Они не пострадали.

Возгорание удалось ликвидировать в 11.54. В результате обгорели стены и предметы мебели внутри квартиры на первом этаже, закоптились стены в коридоре. Общая площадь пожара составила 15 кв.метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

На месте работали 9 единиц техники и 35 человек.

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