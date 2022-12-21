Ученые ТУСУРа отправят в космос на наноспутнике модуль связи

21 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сотрудники Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали приемо-передающий модуль радиосвязи, который в качестве полезной нагрузки для наноспутника типа Cubesat 3U отправят на орбиту в рамках образовательного проекта Space-Pi, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Полезная нагрузка — приемо-передающий модуль радиосвязи, обеспечивающий межспутниковую связь и связь, которая обеспечит покрытие районов, недоступных для организации наземной связи, а также антенный модуль. Например, его можно будет использовать для обеспечения межбортовой связи беспилотников через спутник», — приведены в сообщении слова директора НИИ космических технологий ТУСУРа Артура Отто.

Осуществлять в кооперации межспутниковую связь и проверять работоспособность модуля будут ТУСУР, МИРЭА — Российский технологический университет и ООО «Визард».

Вывод на орбиту спутника с позывным «ТУСУР-GO» с приемо-передающим модулем связи, разработанным учеными университета, а также спутника с позывным «RTU MIREA» Российского технологического университета и спутника компании «ВИЗАРД» предварительно запланирован на 2023 год.

«Цель — исследовать возможности межспутниковой связи и изучать погрешности в определении координат при использовании навигационных систем в тропосфере и ионосфере», — отмечает пресс-служба.

Проект Space-Pi реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках программы «Дежурный по планете». Цель проекта — приобщить студентов и школьников к космосу. Проект предполагает запуск малых спутников формата CubeSat 3U в космос с доведением группировки до 100 штук. Первые 29 аппаратов проекта уже находятся в космосе.

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