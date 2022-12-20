Новый год без хлопот: «Сибагро» приготовил вкусные новинки для праздничного стола

20 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СИБАГРО

Компания «Сибагро» подготовила лимитированную новогоднюю коллекцию продуктов, которые не только украсят праздничный стол, но и избавят от лишних хлопот на кухне.

На горячее предлагаем подать окорок в цитрусовом маринаде для запекания. Блюдо ресторанного уровня станет украшением вечера, а главное, не потребует никаких усилий в готовке. Нежное мясо замариновано в апельсине, лимоне и смеси специй куркумина и сладкого красного перца. Просто снимите этикетку, положите окорок прямо в упаковке в духовку и оставьте запекаться на 2 часа при 160 °C. Если любите румяную хрустящую корочку, то после вскройте упаковку и оставьте мясо ещё на 20 минут. С более подробной инструкцией приготовления можно ознакомиться в кулинарном мастер-классе.

Купить окорок можно в декабре и начале января в сетях: «Бегемаг», «Командор», «Красный Яр», «Пятёрочка», «О′КЕЙ», «Лама».

На закуску – запечённая буженина из сочного мяса, нежный куриный рулет и ветчина по ГОСТу, приготовленная по самым высоким госстандартам. Кстати, буженина может стать отличным подарком – продукт упакован в нарядную фольгу золотого цвета.

Продукты будут продаваться только в фирменной рознице в Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Белгородской областях (полный список магазинов в официальной группе во «Вконтакте»).

Желаем вкусного Нового года!

«Сибагро» — агропромышленная федеральная компания, специализирующаяся на производстве свинины, колбас, деликатесов, курицы и яйца. В состав входят 14 предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и республике Бурятия - это 8 свинокомплексов, 3 мясокомбината, головное подразделение, растениеводческое предприятие и птицефабрика. Общий земельный фонд составляет более 300 тысяч га – это позволяет выращивать с/х культуры для производства собственных комбикормов. Объемы производства: 1, 77 миллиона голов свиней, 365 тысяч тонн свинины в год.

Фото: пресс-служба СИБАГРО

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