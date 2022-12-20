В Томске открылась выставка ёлочных игрушек

20 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

На минувшей неделе в Музее истории Томска открылась новая выставка «Новогодние сокровища минувшего века». Её посетители могут узнать историю ёлочных игрушек за более чем 100-летний период.

Как уточняют организаторы, основу новогодней экспозиции составляют ёлочные украшения из фонда музея, а также редкие экземпляры из частных коллекций томичей.

«После 1917 года в нашей стране ёлка на некоторое время подверглась гонениям, но вскоре вернулась с обновлённым смыслом... Теперь новогодние украшения на ней должны были отражать достижения советской власти. Яблоки, пряники и ангелы сменились солдатами Красной армии, покорителями Крайнего Севера, дирижаблями, а затем кукурузой и космическими спутниками», — говорится в описании экспозиции.

Выставка работает с 10.00 до 19.00. Стоимость билета 90 рублей (+ 50 руб./чел. с экскурсоводом). Билеты на выставку можно приобрести онлайн по Пушкинской карте

Фото: Серафима Кузина

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