Томичи могут купить праздничные новогодние марки

20 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

В почтовые отделения Томской области поступили две новые праздничные новогодние марки. На одной из них изображена ёлочная игрушка-избушка, на другой — символ наступающего года — заяц в зимнем лесу.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФПС, авторами рисунков стали Светлана Черных и Полина Митрошкина, победительницы Всероссийского конкурса рисунка почтовой марки и поздравительной открытки к Новому году и Рождеству.

Новые марки имеют квадратную форму и номинал 19 и 27 рублей. В почтовые отделения Томской области их поступило почти две тысячи.

«Новогодняя тема в филателии всегда пользуется большим спросом у клиентов. Поздравлять родных и близких с помощью почтовой продукции давняя добрая традиция. Уже в 19 веке для этого стали выпускать специальные рождественские открытки. Первая новогодняя марка в нашей стране появилась в 1962 г., на ней был указан наступающий 1963 г. Сейчас такие марки в нашей стране выходят ежегодно и поступают в почтовые отделения в середине декабря», — говорит заместитель директора УФПС Томской области Светлана Головченко.

В Томске новогодние марки можно приобрести в десяти почтовых отделениях № 634003, 634009, 634012, 634028, 634029, 634034, 634040, 634041, 634050, 634061. Кроме того, приобрести их можно в центральных почтовых отделениях Северска, Асино, Молчаново, Белого Яра, Колпашево, Каргаска, Мельниково и Стрежевого.

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