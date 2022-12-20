ТУСУР к 2027 году намерен построить центр микроэлектроники, оценивает его в 5,8-6,3 млрд рублей

20 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко, из архива издания

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в 2026 году планирует закончить строительство Центра микроэлектронных систем, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора вуза Виктора Рулевского.

По его словам, в настоящее время идет активная проработка инфраструктуры Центра микроэлектроники на общей площади 19 тыс. кв. метров. Сам центр будет располагаться на Московском тракте в Томске возле химического корпуса Томского госуниверситета (ТГУ).

«Центр микроэлектронных систем станет единой площадкой для отработки новых технологических решений и создания новых элементов и компонентов в области СВЧ-электроники, радиофотоники и силовой электроники для Большого университета и таких компаний, как „Ростех“, „Алмаз-Антей“, „НИИ ПП“, „Микран“ и другие», — сказал Рулевский, отметив, что Центр станет «учебной фабрикой», где будут сконцентрированы образование и исследовательская деятельность.

По мнению Рулевского, в рамках этого центра будут созданы технологические площадки для отработки новых технологий и макетных образцов.

«Рассчитываю, что в июне–июле будем иметь конечный вариант задания на проектирование. Пока мы решаем, какое технологическое оборудование необходимо. После инженерных обследований площадки и при наличии финансирования мы готовы начать стройку в 2024 году», — пояснил ректор.

Рулевский отметил, что стоимость здания оценивается примерно в 2,8 млрд рублей, а стоимость оборудования для этого Центра — порядка 3-3,5 млрд рублей.

Как сообщалось, ТУСУР планировал создать многопрофильный Центр микроэлектронных систем к 2024 году. Предполагалось, что в него войдут находящиеся в структуре университета НИИ микроэлектронных систем, НИИ систем электросвязи, а также дизайн-центры СВЧ интегральных схем и модулей.

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