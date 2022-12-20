В центре Томска открылось гастробистро Nova

20 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: гастрономическое бистро Nova

В Томске на прошлой неделе открылось гастрономическое бистро Nova. Заведение расположилось в центре города на пл. Ново-Соборной, 2.

По словам директора по маркетингу заведения Дарьи Абдрашитовой, гастрономические бистро — растущий в России тренд. Они уже пользуются большой популярностью в Москве и Санкт-Петербурге.

«Это меньше, чем ресторан. У нас нет высокой кухни, долгого ожидания, официантов в белых рубашках. Но при этом мы больше, чем кафе, потому что предлагаем сервис повыше уровнем и еду не «на каждый день» — не «котлетки с пюрешкой» (хотя одна такая позиция у нас тоже есть)», — рассказала «Томскому Обзору» Дарья.

Бистро расположено в доме купца Гадалова, который был построен в конце XIX века и признан памятником архитектуры регионального значения в 2020-м году. Статус здания существенно повлиял на проект при ремонте помещения.

«Мы зашли сюда 18 ноября 2021 года и очень долго получали различные разрешения, чтобы начать стройку. Для начала, нам нужно было убрать весь гипсокартон — а его там было в два слоя на стенах! В результате, помещение после последних замеров увеличилось на 15 кв. м, если сравнивать с первоначальными цифрами», — отметила Дарья Абдрашитова.

Изначально на арендованных площадях в Гадаловском доме планировалось обустроить только одно заведение, но после старта ремонтных работ авторы проекта поняли, что пространство слишком большое. Поэтому было решено было запускать сразу два формата: кафе завтраков «Желток» и гастробистро Nova. Название второго проекта отсылает не только к местоположению нового заведения — пл. Ново-Соборная, но и к целям — знакомить город с новыми гастро-трендами.

«Новый сервис, подходы, форматы, блюда... Но это непросто! Потому что в Томске очень много ценителей и критиков, которые зачастую жестко подходят оценке заведений», — поделилась Дарья.

Меню гастробистро небольшое — помещается на листе формата А4. Оно будет обновляться четыре раза в год по сезонам. Каждый месяц планируется вводить лаконичные «спешлы» — буквально одно-три новых блюда. Так, на январских каникулах заведение будет предлагать гостям осетровую уху.

В Nova обширные винная и коктейльная карты. По словам Дарьи Абдрашитовой, создатели делают ставку на алкоголь: «Это заведение, где можно празднично встретиться и что-то отметить».

Сейчас бистро работает с воскресенья по среду с 12.00 до 00.00, с четверга по субботу — с 12.00 до 02.00. Но в январе график работы может сдвинуться на более раннее время.

«Мы думаем ввести завтраки, потому что разбираемся в этой теме. Мы же и „Гости“, и „Торту“, в свое время с этим прицелом открывали. Может быть, люди захотят красивые завтраки с игристым вином в Nova», — рассказала Дарья.

Также в планах у гастробистро устраивать гастрольные ужины и приглашать шефов из разных городов.

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