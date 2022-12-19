Бывший вице-губернатор Томской области назначен гендиректором холдинга «Сибагро»

19 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Генеральным директором головного юрлица холдинга «Сибагро» — АО «Сибагро» — стал Сергей Ильиных, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«В управлении компании „Сибагро“ произошли изменения: Андрей Тютюшев (основной бенефициар — прим.ред.) продолжит работу во главе правления — решение вопросов стратегии и развития. Общее операционное управление передано Сергею Ильиных, он назначен генеральным директором», — сообщает «Интерфакс».

Соответствующие изменения внесены в реестр 16 декабря.

Ильиных 1975 г.р., он пришел в «Сибагро» 1 февраля 2022 года, являлся первым заместителем главы компании по коммуникациям. До этого в течение 6 лет был вице-губернатором Томской области по внутренней политике.

«Сибагро» — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.

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