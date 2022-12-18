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В Томске зажгли главную городскую ёлку

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Накануне, 17 декабря, в Томске на площади Ново-Соборной зажгли огни на главной городской ёлке, сообщает пресс-служба мэрии.

В начале для гостей мероприятия была организована игровая программа. На большой сцене ведущие показали зимнюю зарядку, проверили знания томичей о новогодних традициях в городах России и провели конкурсы.

В конце мероприятия и.о. мэра Томска Михаил Ратнер с главной городской сцены начал обратный отсчет до новогоднего праздника.

«Новый год обязательно должен вступить в свои права со всеми обязательными атрибутами праздника — Дедом Морозом, Снегурочкой. И, конечно, главной городской ёлкой на главной площади Томска. Сегодня мы начинаем отсчет дней до Нового года. Пусть вместе с огнями нашей замечательной ели всем томичам и гостям города станет чуть теплее и светлее», — пожелал и. о. мэра Томска.

Напомним, в этом году на Ново-Соборной установлена новая 24-метровая искусственная ель. Такой подарок горожанам к празднику сделала компания «Газпром трансгаз Томск».

Фото: Серафима Кузина

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