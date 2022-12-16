Автобус с 19 вахтовиками врезался в грузовик на трассе в Томской области

16 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 16 декабря, на трассе Медведево — Оленье произошло ДТП с участием ПАЗа и грузового автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на 113 километре трассы. По предварительным данным, автобус наехал на припаркованный грузовик. В момент ДТП в салоне ПАЗа находились 19 вахтовых работников.

В результате ДТП в медучреждение для осмотра были доставлены 5 человек. Погибших нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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