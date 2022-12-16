18+
18+
РЕКЛАМА

Автобус с 19 вахтовиками врезался в грузовик на трассе в Томской области

Происшествия, Томские новости, МВД УМВД столкновение авария врезались сводка происшествий жесть Томска инциденты дорожная обстановк Автобус с 19 вахтовиками врезался в грузовик на трассе в Томской области

Сегодня, 16 декабря, на трассе Медведево — Оленье произошло ДТП с участием ПАЗа и грузового автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на 113 километре трассы. По предварительным данным, автобус наехал на припаркованный грузовик. В момент ДТП в салоне ПАЗа находились 19 вахтовых работников.

В результате ДТП в медучреждение для осмотра были доставлены 5 человек. Погибших нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Сегодня в Томске включат праздничную иллюминацию

9 декабря 2022
Томские новости

Горожан приглашают узнать о традициях празднования Нового года в старом Томске

5 декабря 2022
Томские новости

Томичей приглашают нарядить ёлку вместе с котиками

13 декабря 2022
Томские новости

В этом году в Томске на Ново-Соборной установят новую ель

18 ноября 2022
Томские новости

Северский штангист привез «золото» с турнира в Беларуси

28 ноября 2022
Томские новости

Томская область сдаст в аренду 50 участков леса для заготовки древесины

2 декабря 2022
Томские новости

Более 400 домов приобрели в Томской области по ипотеке Сбера

16 декабря 2022
Томские новости

Главную новогоднюю ёлку Томска зажгут в субботу

15 декабря 2022
Томские новости

Томичи могут сдать макулатуру, чтобы помочь бездомным животным

9 декабря 2022