Заповеднику «Васюганский» исполнилось пять лет

16 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено администрацией заповедника «Васюганский»

Сегодня, 16 декабря, заповедник «Васюганский», располагающийся на границе Томской и Новосибирской областей отмечает пятилетие, сообщают сотрудники учреждения.

Особо охраняемая природная территория была создана для охраны уникального комплекса Васюганских болот, заболоченных ландшафтов южной части лесной зоны Западной Сибири. Сегодня охраной заповедной территории занимается сплоченная команда из 23 человек, в том числе и 13 государственных инспекторов, которые ежедневно патрулируют территорию. Во время обходов они проводят биотехнические мероприятия. За время существования заповедника здесь было обустроено 97 солонцов, 50 галечников, 46 искусственных гнездовий и 66 троп для животных. Также специалисты установили более 200 информационных аншлагов, противопожарных стендов и указателей.

В свою очередь научные сотрудники «Васюганского» проводят исследования от 60 параметров окружающей среды, по итогам которых уже было выполнено 15 научно-исследовательских работ.

Также сотрудники заповедника занимаются экологическим просвещением. Они организовали 11 выставок, провели 137 экологических экспедиций и лагерей, провели лекции и экологические акции, участниками которых стали более 6 тыс. человек.

В последние годы сотрудники заповедника стремятся развивать волонтерское движение на охраняемой территории. Кроме того, готовятся к открытию экологические туристские маршруты как в заповеднике, так и в буферной и охранной зоне.

«Ежегодно мы расширяем сеть партнеров и друзей заповедника. Это региональные и федеральные благотворительные фонды, информационные и туристические агентства, региональные и муниципальные органы власти, учреждения высшего и среднего образования. Всегда открыты к сотрудничеству с организациями и частными лицами на благо природы и на сохранение редких и исчезающих видов, которых на сегодняшний день отмечено около 50, включая 41 вид животных и 26 видов растений» — уточнила директор заповедника Ольга Антошкина.

Государственный природный заповедник «Васюганский» расположен на юге Западной Сибири в центральной части наклонной водораздельной Васюганской равнины в междуречье Оби и Иртыша. В административном отношении заповедник занимает южную часть Бакчарского района Томской области и северные территории Северного и Убинского районов Новосибирской области. Общая площадь заповедника 614803 га. Объектом охраны заповедника является биологическое и ландшафтное разнообразие части Большого Васюганского болота — крупнейшей болотной системы северного полушария планеты.

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