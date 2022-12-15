На двух улицах Томска вводится дополнительное ограничение скорости

В Томске на улицах Осенней и Клюева введут дополнительные ограничения скорости до 40 километров в час. Такое решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, прошедшего на этой неделе.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на участке ул. Клюева от ул. Обручева до ул. Осенней и на участке ул. Осенней от ул. Клюева до пр. Академического установлены соответствующие информационные аншлаги и знаки, ограничивающие скоростной режим для автомобильного транспорта.

В сообщении уточняется, что кроме ограничения скорости, будут установлены дорожные знаки «скользкая дорога» и «неровная дорога», которые дополнительно будут предупреждать томичей о необходимой осторожности при проезде этих улиц. Предполагается, что ограничения будут действовать в зимний период. С приходом тепла специалисты проведут мониторинг транспортных потоков и определят оптимальный скоростной режим.

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