В Томском районе судебные приставы спасли инвалида, разыскивая его родственника-должника

14 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Барабинке судебные приставы спасли инвалида во время розыска его брата, предотвратив последствия аварийной ситуации.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, служители закона прибыли в частный дом, где проживал разыскиваемый. Приставам не открыли, но вход не был заперт и они прошли на веранду, где почувствовали резкий запах газа.

«Я громко позвала хозяев. К нам никто не вышел, но из дома донесся какой-то звук, похожий на нечленораздельную речь человека, — рассказывает лейтенант внутренней службы Светлана Сай. — Мы открыли двери и зашли на кухню, считая, что утечка идет от плиты, но все вентили были закрыты. Обошли комнаты. В одной из них лежал мужчина. Позже мы узнали, что это брат должника, инвалид, который не может ни разговаривать, ни сам себя обслуживать».

Приставы вспомнили, что, подъезжая к дому, увидели неподалеку машину профильной газовой организации. Специалисты находились рядом и ожидали хозяина другого дома, чтобы выполнить услугу по ремонту газового оборудования. В жилище должника слесари зашли буквально через минуту, перекрыли газ и вместе с приставами открыли все окна и двери.

«Приставы появились в нужный момент. Утечка газа была сильная из-за прогоревшего в газовом котле шланга. Если бы такое состояние сохранялось еще полчаса, все могло закончиться очень плачевно. Оценив ситуацию, мы поначалу сами были готовы вызвать аварийную бригаду, но действовать надо было очень быстро. Мы остались и сами заменили шланг», — пояснили слесари ООО «Газпромгазораспределение.Томск» Алексей Матвиенко и Дмитрий Герасимов.

Узнав у соседки телефонный номер должника, пристав-исполнитель позвонила ему, однако тот поначалу ей не поверил, но вскоре понял, что это не так и приехал.

«Да, я резко отреагировал на известие об аварии, подумал, мол, приставы что только не скажут, чтобы со мной встретиться. Но потом решил, что они так шутить не будут. Сейчас я им очень благодарен за спасение брата», — рассказал хозяин дома.

В сообщении уточняется, что на данный момент исполнительное производство, в рамках которого приставы выезжали на данный адрес, окончено.

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