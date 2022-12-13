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Томич за три дня перевел мошенникам 2,4 млн рублей

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Житель Ленинского района Томска стал жертвой телефонных мошенников и лишился 2,4 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, 39-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что на его имя оформлен кредит. Мужчине рекомендовали установить мобильное приложение, в котором можно следить за операциями по счетам, что томич и сделал.

Далее под диктовку звонившего, потерпевший оформил кредит онлайн, и на протяжении 3-х дней приходил в отделение банка и несколькими операциями снимал со счета денежные средства и через банкомат другого финансового учреждения переводил их на продиктованные злоумышленником счета.

В общей сложности ущерб, который понес томич, составил 2,4 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

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