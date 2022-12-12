«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом учебные заведения Томской области

12 декабря 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» завершил работы в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» и предоставил защищенный доступ к скоростному интернету еще для 16 учебных объектов области, среди которых 13 техникумов и 3 школы. Оператор подключил образовательные учреждения к единой сети передачи данных (ЕСПД), которая позволяет блокировать и фильтровать запрещенную информацию для студентов и школьников. Ранее компания организовала доступ к ЕСПД для 356 учебных заведений региона.

Согласно контракту, провайдер предоставляет интернет-доступ по защищенным линиям связи с применением автоматического сквозного шифрования данных, что позволяет гарантировать конфиденциальность передаваемых сведений. Также система дает возможность создать защищенную цифровую среду для учащихся и обеспечить контентную фильтрацию: контроль веб-трафика, блокировка доступа к запрещенным социальным сетям и интернет-ресурсам, ограждение от нежелательной рекламы.

«Реализация проекта позволила создать надежное и контролируемое цифровое пространство для образовательных организаций региона. ЕСПД дает возможность обеспечить высокий уровень защиты от DDoS-атак и вредоносного программного обеспечения благодаря постоянному мониторингу сети. Специалистами компании была проделана серьезная работа по подключению всех школ, но особое внимание потребовалось уделить учреждениям в труднодоступных населенных пунктах на севере области. Сейчас скорость передачи данных в школах, находящихся в городской черте, составляет 100 Мбит/с, а в сельской местности до 50 Мбит/с», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

На основании заключенного контракта между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком», услуга по передачи данных и доступом в интернет должна быть организована с использованием ЕСПД для школ, техникумов, лицеев, а также для территориальных избирательных комиссий. Цифровой оператор был выбран единственным исполнителем работ по проекту.

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