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В здании бывшего «Киномира» в Томске пройдет фест осознанного потребления

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В выходные, 17 и 18 декабря, в Томске состоится очередной фестиваль осознанного потребления Garazhka. В этот раз проект решил сменить локацию и провести мероприятие в здании бывшего кинотеатра «Киномир».

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля на этот раз будут работать семь тематических зон:

Кроме того, гостей ждут музыкальное сопровождение от диджея из Новосибирска, небольшая зона с едой и праздничная атмосфера.

Мероприятие будет работать с 12.00 до 20.00 по адресу: пер. Нахановича, 7.

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