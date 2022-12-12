В здании бывшего «Киномира» в Томске пройдет фест осознанного потребления

12 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В выходные, 17 и 18 декабря, в Томске состоится очередной фестиваль осознанного потребления Garazhka. В этот раз проект решил сменить локацию и провести мероприятие в здании бывшего кинотеатра «Киномир».

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля на этот раз будут работать семь тематических зон:

гаражной распродажи, где можно будет найти брендовые и винтажные вещи;

маркета, здесь организаторы представят творчество локальных томских и новосибирских брендов, в том числе книги и открытки издательства «Макушин Медиа»;

бьюти, на которой можно будет набить тату и сделать пирсинг;

свопа — бесплатного обмена вещами;

сортировки отходов, куда можно будет сдать вторсырьё;

быстрых свадеб, где все желающие смогут пожениться.

Кроме того, гостей ждут музыкальное сопровождение от диджея из Новосибирска, небольшая зона с едой и праздничная атмосфера.

Мероприятие будет работать с 12.00 до 20.00 по адресу: пер. Нахановича, 7.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».