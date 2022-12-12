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Томич за три месяца нарушил ПДД более 170 раз

Криминал, Происшествия, Томские новости, штрафы угнали задержали нарушение ПДД штрафы Томич за три месяца нарушил ПДД более 170 раз

В Томске судебные приставы взыскали почти 250 тыс. рублей штрафов с одного нарушителя. За три месяца томич, водивший BMW 530i xDrive 2004 года выпуска, нарушил правила дорожного движения 171 раз.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, в основном, мужчина превышал скоростные ограничения, а также проезжал на запрещающий сигнал светофора. Общая сумма штрафов, предъявленная к исполнению судебным приставам за столь короткий период, достигла 240 тыс. рублей. Так как он не оплачивал штрафы в добровольный срок, с него намеревались взыскать дополнительно 140 тыс. рублей.

Попытки встретиться с должником, чтобы ограничить его в управлении транспортом, оказались тщетны. Нарушитель прятал иномарку во избежание ареста, однако, впоследствии ситуация разрешилась без его участия.

Взыскать штраф помог запрет на регистрацию транспорта в ГИБДД. Родственник нарушителя решил забрать иномарку, но столкнулся с невозможностью переоформления транспорта на себя. Тогда он пришел на прием в отделение, уточнил сумму долга и оплатил его в полном объеме.

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