Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 26 человек. 5 заболевших госпитализированы. 2 заболевших скончались.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 157746 случаев заболевания коронавирусом. 156134 заболевших выздоровели. 943 скончались.



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