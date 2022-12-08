В томской «Точке кипения — Томск» расскажут о подготовке нового поколения предпринимателей

8 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Завтра, 9 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» состоится семинар «Национальная технологическая олимпиада: подготовка нового поколения инженеров и предпринимателей на базе российской электроники и программного обеспечения».

Экспертом мероприятия выступит Пирог Татьяна Геннадьевна, руководитель методического отдела Национальной технологической олимпиады, начальник отдела координации разработки олимпиадных задач НИУ ВШЭ.

В ходе мероприятия эксперт вместе с участниками обсудит вопросы технологического развития России и роли Национальной технологической олимпиады в инициировании и внедрении разработок, связанных с российской электроникой и отечественным программным обеспечением.

Участники мероприятия получат ответы на наиболее актуальные вопросы сегодняшнего дня, касающиеся обеспечения доступа к новым практикам и технологиям в области электроники, приборостроения и программирования для молодых людей и энтузиастов всех возрастов нашей страны.

На реальных примерах будут показаны инициативы, объединяющие как инновационные подходы к инженерной деятельности, так и технологическое предпринимательство: национальная киберфизическая платформа «Восток», первая российская мобильная операционная система «Аврора».

Участники мероприятия обсудят подходы к технологическому образованию молодежи в формате инженерных соревнований, построенных на выполнении заданий от реального сектора экономики; показано каким образом школьник, студент или молодой специалист может выстроить продуктивный путь в современных индустриях.

Семинар «Национальная технологическая олимпиада: подготовка нового поколения инженеров и предпринимателей на базе российской электроники и программного обеспечения» состоится 9 декабря (пятница), с 15:30 до 17:30 в «Точке кипения – Томск» (пр. Ленина, 26). Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Национальная технологическая олимпиада (или НТО) существует с 2015 года — она начиналась как Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Командные инженерные соревнования для школьников и студентов превратились в многоуровневый проект, объединяющий самых разных людей, которые хотят и могут решать приоритетные технологические задачи, стоящие перед Россией.

Участвуя в НТО, школьники и студенты со всей России обучаются у лучших и решают задачи, поставленные государственными компаниями, лидерами технологических отраслей, прорывными технологическими компаниями. Участники знакомятся с самыми разными областями: от искусственного интеллекта и «умной» энергетики до нейротехнологий и геномного редактирования.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».