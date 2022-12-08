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В Томске обсудят вопросы повышения тарифов в общественном транспорте

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Во вторник, 20 декабря, в «Точке кипения — Томск» состоится круглый стол, посвященный вопросам общественного транспорта города. На мероприятие, организованное инди-медиа «Контекст» и сообществом урбанистов, приглашаются все желающие, а также представители городской и областной администраций, депутаты, перевозчики и общественные деятели.

Как сообщают организаторы, на встрече коснутся вопросов маршрутной сети, повышения тарифов, контрактной системы перевозок.

На круглом столе все желающие смогут высказаться о проблемах городского транспорта. Те, кто хотят представить своё экспертное мнение могут написать модератору площадки по адресу nesterenko.e.u@yandex.ru или во «ВКонтакте», а также указать тему, свою компетенцию в ней и подготовить презентацию.

Собранные по итогам встречи замечания и предложения будут оформлены, опубликованы и направлены в городскую Думу на обсуждение.

Круглый стол пройдет с 18:00 до 21:00 по адресу: пр. Ленина, 26. Зарегистрироваться на участие в нем можно по ссылке.

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