В Томске обсудят вопросы повышения тарифов в общественном транспорте
Во вторник, 20 декабря, в «Точке кипения — Томск» состоится круглый стол, посвященный вопросам общественного транспорта города. На мероприятие, организованное инди-медиа «Контекст» и сообществом урбанистов, приглашаются все желающие, а также представители городской и областной администраций, депутаты, перевозчики и общественные деятели.
Как сообщают организаторы, на встрече коснутся вопросов маршрутной сети, повышения тарифов, контрактной системы перевозок.
На круглом столе все желающие смогут высказаться о проблемах городского транспорта. Те, кто хотят представить своё экспертное мнение могут написать модератору площадки по адресу nesterenko.e.u@yandex.ru или во «ВКонтакте», а также указать тему, свою компетенцию в ней и подготовить презентацию.
Собранные по итогам встречи замечания и предложения будут оформлены, опубликованы и направлены в городскую Думу на обсуждение.
Круглый стол пройдет с 18:00 до 21:00 по адресу: пр. Ленина, 26. Зарегистрироваться на участие в нем можно по ссылке.
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