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Томичей призывают подкармливать птиц зимой

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Томичей просят помочь птицам пережить зиму, подкармливая их. Начав подкормку нельзя прекращать её до окончания сезона, говорится в памятке, выпущенной в группе экологического центра «Стриж».

«Пернатым, которые зимуют в Сибири, приходится несладко. Человек может помочь птицам пережить холода и сохранить популяцию. Период подкормки обычно длится с середины октября до начала апреля», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что птиц можно подкармливать семенами злаковых (пшеница, просо, овес), семечками подсолнечника, дробленым арахисом, термически необработанным и несоленым салом — его надо вешать в недоступном для кошек и собак месте. Кроме того, птицам можно оставлять ломтики яблок, семена арбузов, дынь, огурцов, тыквы, связки сухофруктов, которые изготавливают из кусочков подсушенных яблок и груш, нанизанных на нитку. Также птиц подкармливают сушеными ягодами рябины, боярышника, калины, плодами шиповника и накрошенным чёрствым белым хлебом.

В качестве подкормки нельзя использовать жареные или соленые семечки подсолнечника, ядра арахиса, чипсы, печенье и различные снеки. Кроме того, птицам нельзя оставлять любые испорченные, заплесневевшие или гнилые продукты.

В центре отмечают, что подкормку важно увеличивать во время сильных морозов, снегопадов или заморозков после оттепели, когда пернатым сложно добывать корм самостоятельно.

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