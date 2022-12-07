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В воскресенье пригородные поезда в Томской области изменят график движения

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С воскресенья, 11 декабря, ряд пригородных поездов Томской области перейдут на новый график движения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих в направлении Томск ‑ Тайга. Корректировка во времени следования составит от 1 до 6 минут.

В сообщении уточняется, что в новом графике сохранено курсирование скорого поезда № 869/870 сообщением Томск-2 ‑ Новосибирск. Отправление поезда из Томска в 6.35 (без изменений), прибытие в Новосибирск в 11.27 (на 2 минуты позже), отправление из Новосибирска в 17.30 (без изменений), прибытие в Томск в 22.13 (на 2 минуты раньше).

С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте компании «Кузбасс-пригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный) или на станциях и остановочных пунктах.

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