В воскресенье пригородные поезда в Томской области изменят график движения

7 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова, из архива издания

С воскресенья, 11 декабря, ряд пригородных поездов Томской области перейдут на новый график движения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих в направлении Томск ‑ Тайга. Корректировка во времени следования составит от 1 до 6 минут.

Поезд № 6087 сообщением Томск-2 — Тайга будет отправляться на 5 минут раньше, в 17.45, а прибывать на 6 минуть раньше — в 20.10.

Поезд № 6088 Тайга ‑ Томск-2 будет по-прежнему отправляться в то же время, но будет прибывать раньше на 2 минуты.

Поезд № 6082 Тайга ‑ Томск-2 будет отправляться в то же время (4.47), прибытие в 7.08 (на 1 минуту раньше).

Поезд № 6084 Тайга ‑ Томск-1 будет прибывать на 3 минуты позже — в 8.17.

Поезд № 6096 Тайга ‑ Томск-1 будет отправляться на 1 минуту позже, в 20.56, и прибывать на 2 минуты раньше — в 22.56.

Поезд № 6095 Томск-1 — Тайга будет прибывать на 2 минуты позже, в 1.28.

В сообщении уточняется, что в новом графике сохранено курсирование скорого поезда № 869/870 сообщением Томск-2 ‑ Новосибирск. Отправление поезда из Томска в 6.35 (без изменений), прибытие в Новосибирск в 11.27 (на 2 минуты позже), отправление из Новосибирска в 17.30 (без изменений), прибытие в Томск в 22.13 (на 2 минуты раньше).

С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте компании «Кузбасс-пригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный) или на станциях и остановочных пунктах.

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